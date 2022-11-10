В Конгресс США выбирают мертвых людей

Мертвые души и второй тур. В США продолжают подводить итоги промежуточных выборов в Конгресс.



Подсчет голосов не обходится без странностей, а иногда и "мистики". Так, в Палату представителей переизбрали двух демократов, которые не дожили до выборов. В Пенсильвании бывший конгрессмен от этого штата Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября, получил 85 процентов голосов. Похожая ситуация в Теннесси. Умершая 25 октября Барбара Купер "выиграла гонку" в 86-м избирательном округе.



На подведение окончательных итогов выборов в Сенат может уйти еще месяц. В Джорджии идет подсчет голосов за место сенатора, власти ожидают второй тур. Для победы нужно набрать 50 процентов, но никто из кандидатов пока этого не сделал. Отметим, что при равенстве позиций демократов и республиканцев в Сенате второй тур в штате станет решающим в вопросе, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса.