3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Мэру Познани прилетел торт в лицо от недовольных горожан
Автор:Редакция news.by
Громкий скандал в Польше: на заседание горсовета Познани ворвалась группа активистов. Один из них швырнул торт в лицо мэру города прежде, чем хулигана удалось вывести вон.
Участники акции протеста обвиняли городские власти в наступлении на права горожан: политика мэра, как уверяют активисты, ведет к обнищанию населения. Самые серьезные претензии у недовольных к работе городского транспорта и его дороговизне.
Мэр, впрочем, назвал протестующих толпой и заявил, что они просто хулиганы, а не полномочные представители населения города.