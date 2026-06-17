Мэру Познани прилетел торт в лицо от недовольных горожан

Громкий скандал в Польше: на заседание горсовета Познани ворвалась группа активистов. Один из них швырнул торт в лицо мэру города прежде, чем хулигана удалось вывести вон.

Участники акции протеста обвиняли городские власти в наступлении на права горожан: политика мэра, как уверяют активисты, ведет к обнищанию населения. Самые серьезные претензии у недовольных к работе городского транспорта и его дороговизне.