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Меры безопасности на территории конгресса США напоминают ситуацию в столице Афганистана
Такое заявление сделал лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Вся колючая проволока вокруг символа пресловутой американской демократии, по его словам, напоминает ему поездку в Кабул. Сейчас конгресс все еще окружен железным забором с колючей проволокой, а на его территории, помимо постоянных сотрудников службы безопасности, размещены более 2 тысяч солдат национальной гвардии.
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