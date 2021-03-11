Меры безопасности на территории конгресса США напоминают ситуацию в столице Афганистана

Такое заявление сделал лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Вся колючая проволока вокруг символа пресловутой американской демократии, по его словам, напоминает ему поездку в Кабул. Сейчас конгресс все еще окружен железным забором с колючей проволокой, а на его территории, помимо постоянных сотрудников службы безопасности, размещены более 2 тысяч солдат национальной гвардии.