Меры, направленные на борьбу с COVID-19, могут вызвать дефицит продуктов

Заявляют в ВОЗ, ВТО и специалисты из продовольственной и сельскохозяйственной организации.В первую очередь риск касается сельскохозяйственного, транспортного сектора ипищевой отрасли. Организации призвали страны действовать так, чтобы ограничительные нормы в торговле не нарушали работу поставок продовольствия.



