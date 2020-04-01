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Меры, направленные на борьбу с COVID-19, могут вызвать дефицит продуктов

Заявляют в ВОЗ, ВТО и специалисты из продовольственной и сельскохозяйственной организации.В первую очередь риск касается сельскохозяйственного, транспортного сектора ипищевой отрасли. Организации призвали страны действовать так, чтобы ограничительные нормы в торговле не нарушали работу поставок продовольствия.

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