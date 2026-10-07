Месси провел заключительный матч в составе сборной Аргентины

Величайший спортсмен в истории футбола этой ночью сказал "прощай" родной национальной сборной. Лионель Месси провел заключительный поединок в знаменитой полосатой футболке небесных цветов, вместе с ним плакал весь стадион.

Месси уходит из сборной вовремя, добившись невероятных результатов. Но именно он будет всегда ассоциироваться с футболом этой страны.

Именно в такие моменты можно понять, как скоротечна жизнь. Несмотря на то, что этот футболист играет в футбол на профессиональном уровне уже более 20 лет. Казалось, что он и сборная Аргентины будут всегда, но вот настал день сказать "прощай".

На разминке перед игрой против Бенина Месси старался найти на трибунах всех близких. Эти уникальные мгновения снимала супруга Антонелла в компании троих сыновей, а мама Лео не могла отвести от него взгляда. Фигура Месси вне аргентинского футбола, ведь он своей игрой влюбил в футбол ребят на всей планете. Ни одни другой вид спорта такой магией не обладает.

На 10-й минуте поединок был приостановлен для того, чтобы болельщики и участники матча аплодисментами почествовали одну из самых известных "десяток" в истории футбола.

Игру Лео проводил с капитанской повязкой, отдал два великолепных ассиста и сам реализовал пенальти. Когда в конце подошел к излюбленной точке штрафного удара, весь стадион достал свои смарфтоны, чтобы зафиксировать легендарный момент, но Месси промахнулся, намекнув всем нам, что он все же тоже человек.

На стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе на глазах 85 тыс. зрителей сборная Аргентины в товарищеском матче победила команду Бенина - 3:0. Таким образом Месси завершил карьеру в сборной - это 208 матчей и 126 голов. Это все рекордные показатели в истории "Альбиселесте". В Аргентине в день прощального матча Месси был объявлен выходной.

Лионель Месси, чемпион мира по футболу:

"Я бы с удовольствием остался здесь, с Аргентиной, навсегда, до конца своей жизни. Но пришло время завершать карьеру. После последнего чемпионата мира пришло время попрощаться. Представлять Аргентину - это лучшее, что когда-либо было".

Месси - чемпион мира, победитель Кубка Америки и олимпийский чемпион, вместе с Барселоной, где он стал такой же культовой фигурой, многократный победитель Лиги чемпионов. За время карьеры, которая на клубном уровне продолжается, он стал иконой футбола, показав, что даже щупленький мальчишка из скромного аргентинского города Росарио, может добиться в этой жизни всего.