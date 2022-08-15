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Местные власти предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС
По периметру территории Запорожской атомной станции местные власти предложили объявить режим тишины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", - высказал мнение Рогов.
С 5 августа обстрелы станции со стороны украинских войск были усилены. В результате два энергоблока работают не на полную мощность, что в итоге может привести к остановке реактора, и станция не сможет вырабатывать электричество.
Фото: РИА Новости
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