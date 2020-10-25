Местные выборы в Украине. Шесть уголовных дел после двух часов голосования

Местные выборы в Украине начались с многочисленными нарушениями. Также были составлены 2 административных протокола. Помимо несоблюдения правил ведения агитации в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, полиция зафиксировала так называемые карусели на выборах. Четыре избирательных участка не открылись. Еще 65 открылись с опозданием. Всего в период предвыборной кампании полиция завела 622 уголовных дела из-за нарушений.