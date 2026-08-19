Meta грозит штраф в 1,5 трлн долларов за вред ментальному здоровью детей

Компания Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа почти в полтора триллиона долларов. IT-гиганта обвиняют в нанесении вреда ментальному здоровью детей и грубом нарушении конфиденциальности несовершеннолетних в интернете.



По версии следствия, алгоритмы Facebook и Instagram специально удерживают подростков у экранов часами.





Фил Вайзер, генеральный прокурор Колорадо (США):

"Это исторический судебный процесс, который предоставит общественности возможность узнать, как действия Meta нарушили закон штата о защите прав потребителей и Закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Общественность узнает о том, как Meta получала прибыль от информации о наших детях и их активности на платформе. Meta знала, что ее бизнес-стратегия наносит вред детям и что постоянная активность на этой платформе коррелирует и приводит к ухудшению психического здоровья".

Если суд признает вину, корпорацию обяжут не только выплатить огромную сумму, но и полностью переписать код приложений - убрать бесконечную прокрутку и агрессивные уведомления. Судебный кризис совпал с масштабными тратами на искусственный интеллект, что ставит под удар стабильность Meta.