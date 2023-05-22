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Meta оштрафована на рекордные 1,2 млрд евро
Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta на €1,2 млрд из-за передачи персональных данных пользователей в США, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейский совет по защите прав данных.
"В соответствии с обязательным решением Европейского совета по защите данных Meta была оштрафована на €1,2 млрд по результатам расследования, проведенного Ирландской комиссией по защите данных в отношении ее сервиса Facebook", - говорится в сообщении. Также компании предписывается провести передачу данных в соответствии с правилами ЕС.
Отмечается, что это самый крупный штраф за несоблюдение правил конфиденциальности Евросоюза.
Как сообщает агентство Reuters, Meta будет обжаловать решение и добиваться отсрочки исполнения постановления через суд.
Фото: pixabay.com
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