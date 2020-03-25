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Metallica запустила на YouTube еженедельную серию концертов
Американская металл-группа Metallica сообщила, что будет проводить в интернете еженедельную серию концертов Metallica Mondays, пишет "РИА "Новости". Музыканты пообещали, что каждый понедельник будут публиковать записи с прошлых шоу на YouTube и Facebook. Так группа решила присоединиться к другим артистам и поддержать поклонников во время пандемии коронавируса.
"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays", - заявили музыканты.
Первым оказалось видео с концерта в Слейне (Ирландия), который прошел в июне 2019 года.
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