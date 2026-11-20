Работники металлургической отрасли Германии объявили о начале предупредительной стачки. В профильном профсоюзе состоят почти 4 млн человек: большинство из них накануне не вышли на работу, часть планирует присоединиться к забастовкам.

Металлурги жалуются, что рост зарплат не покрывает инфляционных потерь: они требуют увеличения выплат хотя бы на 5 %. Наниматели переговоры просто игнорируют: металлургическая отрасль находится в глубоком кризисе, и, по всем приметам, рабочие рискуют окончательно лишиться вскоре как зарплат, так и работы.

По данным соцопроса, канцлер Фридрих Мерц установил новый абсолютный рекорд: работой его кабинета недовольны 86 % немцев. При этом разочарование наблюдается и в партиях: 57 % немцев не видят структур, которые могли бы защитить их интересы. Хотя наивысший рейтинг при этом сохраняется у АдГ: за нее готовы голосовать 26 %.