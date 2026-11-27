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Металлургические заводы Италии резко снизили объемы производства из-за роста цен на электроэнергию. 5 предприятий остановили свою работу до конца 2026 года: среди них - крупнейший сталелитейный завод в Виченце, а также предприятие в Таранто.

Министр экономики страны заявил, что при нынешних ценах на электричество итальянская металлургия утратила всякую конкурентоспособность. Владельцы предприятий рассматривают возможность не только приостановки, но и закрытия ряда заводов. Между тем, сталелитейное производство Италии стало основой индустриальной мощи страны еще в конце 19 века. Отрасль благополучно пережила все войны и смену режимов, но оказалась на грани гибели в 21 веке из-за конфликта на Ближнем Востоке.