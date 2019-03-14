Метель обрушилась на центральные районы США

Ситуацию уже прозвали "бомбовым циклоном". Ураганный ветер и метели вызвали перебои в электроснабжении. В Денвере отменены более половины рейсов международного аэропорта. Закрыты правительственные учреждения и школы. Синоптики обещают ветер до 110 километров в час. Буря пройдет через Нью-Мексико, Техас, Оклахому и Канзас.