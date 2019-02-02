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Метеорит упал на западе Кубы

Прогремел мощный взрыв, произошло возгорание. Местная пресса предположила, что взорвался военный самолет. Но Минобороны Кубы опровергло эти слухи, заявляя, что взрыв в небе, скорее всего, был следствием падения метеорита.

Метеослужба в американском штате Флорида также утверждает, что в кубинской провинции Пинар-дель-Рио упал метеорит. Специалисты уже обнаружили несколько осколков небесного тела. Их размер достигает около 30 сантиметров в длину. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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