Метеорит упал на западе Кубы

Прогремел мощный взрыв, произошло возгорание. Местная пресса предположила, что взорвался военный самолет. Но Минобороны Кубы опровергло эти слухи, заявляя, что взрыв в небе, скорее всего, был следствием падения метеорита.

Метеослужба в американском штате Флорида также утверждает, что в кубинской провинции Пинар-дель-Рио упал метеорит. Специалисты уже обнаружили несколько осколков небесного тела. Их размер достигает около 30 сантиметров в длину. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.