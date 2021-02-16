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Метеорит взорвался в небе над Мельбурном
Полет огненного шара смогли увидеть жители юго-востока Австралии от Тасмании до Южного Уэльса: в небе над Мельбурном взорвался крупный метеорит. Добраться до земли сверкающий объект не смог - рассыпался на множество осколков. По мнению сотрудницы Центра космической науки и техники Кертина Элли Сэнсом, астероид вполне мог долететь и упасть в море.
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