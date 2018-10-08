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Метеорный поток Дракониды. Сегодня можно увидеть самый непредсказуемый звездопад

Сегодня ночью жители Северного полушария Земли смогут наблюдать самый непредсказуемый звездопад. Пика активности достигнет метеорный поток Дракониды. Обычно он дает максимум 5-15 метеоров в час, но трижды в ХХ веке поток обрушивал на Землю грандиозные ливни из метеоров. Сегодня ожидается от 10 метеоров в час. Дракониды - медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других встречных потоков.

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