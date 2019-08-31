Метеорологи предполагают, что ураган "Дориан" уже сегодня обрушится на Багамы и Флориду

В США стихия набирает силу и все ближе. Через каких-то 600 километров "Дориан" подойдет к побережью Штатов. Ураган усилился до четвертой степени - предпоследней по мощности. Метеорологи предполагают, что удар стихии случится уже сегодня вечером и обрушится на Багамы и Флориду. Но с эвакуацией жителей пока не спешат, направление урагана еще может измениться.