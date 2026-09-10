Метро в Бухаресте может остановить работу из-за долгов по зарплатам

Метро в Бухаресте может остановить работу со следующей недели. Сотрудники подземки объявили о готовности начать забастовку из-за долгов по зарплатам. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на профсоюз работников метрополитена.

По их словам, ситуация с задолженностью произошла из-за срыва обещанных траншей из госбюджета на счет компании, которая отвечает за работу метро в Бухаресте.

По словам представителей профсоюза, премьеру страны и Министерству транспорта неоднократно сообщали об этом.