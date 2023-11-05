Мэттью Перри похоронили в Голливуде

Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал, пишет РИА Новости.



Мэттью Перри был похоронен на этой неделе, на скромном собрании присутствовали его старые коллеги. Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал "Друзья".



На прощальной церемонии возле места захоронения присутствовали не более 20 человек, среди которых родственники и друзья актера.

