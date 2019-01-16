Мэйдэй наоборот

Нижняя палата парламента Великобритании накануне вечером дала старт большим потрясениям, когда подавляющим большинством голосов отклонила согласованный Лондоном и Брюсселем проект договора, касающийся выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин без промедления инициировал вотум недоверия правительству.

Ситуация может привести к отставке правительства. Не исключены и досрочные выборы, а также отсрочка Брексита и даже повторный - второй - референдум о членстве страны в ЕС.



