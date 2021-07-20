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Теракт в Багдаде: погибли 30 человек, более 50 пострадали
Иракские власти обнародовали окончательные данные о последствиях теракта, совершенного в Багдаде накануне. Самодельное взрывное устройство неизвестный привел в действие посреди многолюдного рынка. Погибли 30 человек, более 50 ранены. Теракт был устроен накануне крупного религиозного праздника, когда торговля шла особенно бойко. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за совершение этого преступления. Обострение террористической войны может быть связано с намерением американцев вывести из страны оккупационные войска. Об этом решении стало известно на прошлой неделе. Ирак, как опасаются многие, может ждать судьба Афганистана.
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