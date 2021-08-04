Так обходятся с электоратом во Франции. Скандалом обернулась вакцинация лидера левой французской партии Жана-Люка Меланшона. На подходе к центру к политику пристал прохожий с просьбой сфотографироваться. Отказ не подействовал, нервы Меланшона сдали.