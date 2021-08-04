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Скандалом обернулась вакцинация лидера левой французской партии Жана-Люка Меланшона

Так обходятся с электоратом во Франции. Скандалом обернулась вакцинация лидера левой французской партии Жана-Люка Меланшона. На подходе к центру к политику пристал прохожий с просьбой сфотографироваться. Отказ не подействовал, нервы Меланшона сдали.

Депутат Национального собрания Франции и лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон открыто критикует президента Макрона, обвиняя его в установлении диктатуры и политике двойных стандартов. Но сам, как видим, к простому народу крайне нетерпелив.


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