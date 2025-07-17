3.75 BYN
2.94 BYN
3.41 BYN
Между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные поезда "Ласточка"
Минск и Москва договорились о запуске дополнительных скоростных поездов "Ласточка" между городами. Решение об этом было принято на встрече посла Александра Рогожника с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, сообщает БЕЛТА.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в сфере железнодорожного сообщения. Обсуждалось расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений по обеспечению пригородного сообщения, модернизации железнодорожной инфраструктуры портов, а также строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Минск - Москва.
"Достигнута договоренность о запуске дополнительных поездов "Ласточка" между столицами Беларуси и России", - проинформировали в дипмиссии.
"Александр Рогожник поблагодарил российских партнеров за организацию и участие в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти", который прошел в городах Беларуси и России с 20 июня по 5 июля", - добавили в пресс-службе.