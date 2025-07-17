Между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные поезда "Ласточка"

Минск и Москва договорились о запуске дополнительных скоростных поездов "Ласточка" между городами. Решение об этом было принято на встрече посла Александра Рогожника с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, сообщает БЕЛТА.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в сфере железнодорожного сообщения. Обсуждалось расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений по обеспечению пригородного сообщения, модернизации железнодорожной инфраструктуры портов, а также строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Минск - Москва.

"Достигнута договоренность о запуске дополнительных поездов "Ласточка" между столицами Беларуси и России", - проинформировали в дипмиссии.