Между внутренним пожаром и внешним ударом: по каким сценариям США пытаются расшатать Иран

Все началось с простого и страшного - 28 декабря 2025-го за год иранский риал обесценился вдвое, а инфляция перевалила за 40 %.

Первыми захлопнули лавки торговцы, потом искра экономического отчаяния перекинулась в университеты и провинцию - и вспыхнул иранский пожар: за две недели протесты охватили множество городов. Демонстранты жгут машины, здания, нападают на полицию: не только на участки, но и на банки, магазины.

Сейчас Иран в своем роде в информационной вакуумной камере: отключены мобильная связь, интернет и международные звонки. И это та самая ситуация, когда западные СМИ могут говорить вообще что угодно. Есть откровенные манипуляции с видео: берут картинку с митингов в поддержку власти, а звук накладывают с митинга ее противников.

В 2018 году BBC и CNN обвинялись в преувеличении масштабов иранских волнений. Они писали о "сотнях городов", когда реально было 80. Сейчас похожая ситуация. На сегодняшний день западные СМИ сообщают о 540 погибших, включая 8 детей.

Власти Ирана объявляют о смертях нескольких десятков силовиков, государственное ТВ транслирует их похороны. СМИ США сообщают о более 10 тыс. арестованных. Кому верить? Опять же, по одним данным, протесты охватили 15 городов, по другим - западным - 200.

Беларусь в 2020 году тоже сталкивалась с подобными вбросами. Сейчас в Иране звучат призывы к всеобщей забастовке, но ее нет, иначе о ней уж точно трубили бы все западные СМИ.

Дональд Трамп, не скрываясь, объявляет: "США готовы помочь!" Ему доложили варианты военных ударов - от точечных ракетных до кибератак. Но решение не принято ни по объектам атак, ни по времени нанесения удара. В Вашингтоне опасаются, что военный удар сплотит иранцев вокруг и похоронит протест.

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия):

"Со стороны Америки поступает прямая провокация, потому что, как было сказано, если кто-то погибает, Америка, соответственно, вступает на сторону народа. Таким образом, по большому счету, американская сторона провоцирует выступающих на создание "сакральной жертвы". Это еще один хрестоматийный элемент цветных революций, почти всегда во всех кейсах, которые рассматриваются в качестве этих цветных революций или цветных переворотов, есть так называемая сакральная жертва. Соединенные Штаты Америки последовательно и активно на Иран давили. Почему Иран для них проблема? Базово, с точки зрения геополитики, значение Израиля для Америки в регионе переоценить сложно, потому что это возможности ведения прокси-конфликтов и размещения там своих вооруженных сил, в конце концов, это рынок сбыта. То есть очень много оружия Израилем закупается, поэтому у Израиля и Ирана очень давно напряженные отношения".

Тем временем из уютного американского изгнания протесты пытается возглавить 65-летний Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Его видео в Instagram набирают десятки миллионов просмотров. Но проблема в том, что средний иранец, которому 33 года, не помнит шахского режима. Хочет ли народ поменять теократию на монархию - большой вопрос.

Еще один важный вопрос: а действительно ли власть Ирана на краю? Вспомним многолетние санкции и недавний удар США по ядерным объектам Тегерана, а также израильский удар. Все они были сделаны ровно, потому что американская и израильская разведки точно знают: ядерного оружия у Ирана еще нет. Если бы ядерное оружие у Ирана было, ни США, ни Израиль не отваживались бы на подобные шаги. Конфликт Трампа с Ким Чен Ыном в его первый срок, угрозы и последующее ничто - тому подтверждение.

Сейчас Иран оказался в тисках: унизительное поражение в 12-дневной войне с Израилем в июне 2025 года, экономическое давление. В итоге много недовольных внутри, а снаружи - враги, почуявшие слабину. И в дело пошли сценарии цветных революций, то есть госпереворот по заказу.

Угрозы Тегерана ответить по американским базам и Израилю не блеф. Однако если США нанесут удар, сценарий будет развиваться по наихудшему варианту. Иран не станет вступать в бой с Шестым флотом, он ударит по уязвимой инфраструктуре: нефтяным терминалам Саудовской Аравии и ОАЭ, а главной мишенью станет Израиль.

Но это, конечно же, предположения, негативный сценарий, к которому Тегеран подталкивают внешние силы. Ближний Восток может погрузиться в региональный пожар. Трамп же, судя по его риторике, рассматривает Иран через призму Венесуэлы - как еще одну нефтяную страну, где можно сменить неугодный режим под предлогом "защиты демократии".