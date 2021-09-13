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Между Ираном и МАГАТЭ достигнуто соглашение
Тегеран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ. Достигнуто соглашение о параметрах мониторинга ядерных объектов Ирана. Инспекторам Международного агентства по атомной энергии разрешено провести обслуживание видеокамер на ядерных объектах страны и заменить носители информации, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана.
Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов с 22 мая. Сегодня в Вене начнется встреча Совета управляющих МАГАТЭ. Не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе.
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