Между Ираном и МАГАТЭ достигнуто соглашение

Тегеран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ. Достигнуто соглашение о параметрах мониторинга ядерных объектов Ирана. Инспекторам Международного агентства по атомной энергии разрешено провести обслуживание видеокамер на ядерных объектах страны и заменить носители информации, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана.

Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов с 22 мая. Сегодня в Вене начнется встреча Совета управляющих МАГАТЭ. Не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе.