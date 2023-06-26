Между США и ОАЭ назрел раскол

Вашингтон продолжает портить отношения. На этот раз серьезный раскол назрел между США и Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует американское издание Hill.

За последние два года высшие члены американского руководства дважды пытались наладить отношения. Байден в прошлом году посещал аравийский город Джидда и параллельно приглашал главу Арабских Эмиратов в США. Но лидер Эмиратов приглашение не принял, вместо него с визитом в США отправился его брат.