3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Между США и ОАЭ назрел раскол
Вашингтон продолжает портить отношения. На этот раз серьезный раскол назрел между США и Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует американское издание Hill.
За последние два года высшие члены американского руководства дважды пытались наладить отношения. Байден в прошлом году посещал аравийский город Джидда и параллельно приглашал главу Арабских Эмиратов в США. Но лидер Эмиратов приглашение не принял, вместо него с визитом в США отправился его брат.
Журналисты подчеркивают, разлад в отношениях Вашингтона и Абу-Даби длится уже около десяти лет. Поводом для напряженности послужила тайная ядерная сделка с Ираном при президентстве Обамы. Позже при Трампе и Байдене в отношении Арабских Эмиратов вводились ограничительные меры.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей