ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Между США и ОАЭ назрел раскол

Вашингтон продолжает портить отношения. На этот раз серьезный раскол назрел между США и Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует американское издание Hill.

За последние два года высшие члены американского руководства дважды пытались наладить отношения. Байден в прошлом году посещал аравийский город Джидда и параллельно приглашал главу Арабских Эмиратов в США. Но лидер Эмиратов приглашение не принял, вместо него с визитом в США отправился его брат.

Журналисты подчеркивают, разлад в отношениях Вашингтона и Абу-Даби длится уже около десяти лет. Поводом для напряженности послужила тайная ядерная сделка с Ираном при президентстве Обамы. Позже при Трампе и Байдене в отношении Арабских Эмиратов вводились ограничительные меры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все