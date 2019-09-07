Между Украиной и Россией завершается обмен пленными

Москва и Киев пришли к соглашению по обмену пленными. Этим утром СИЗО “Лефортово” покинули три автобуса с украинскими заключенными. В них находятся в том числе моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. В сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС колонна проследовала во Внуково, где уже ждал самолет с государственной символикой Украины. Информацию об обмене подтверждают адвокаты. В то же время в аэропорту Борисполь приземлился лайнер летного отряда "Россия", который заберет россиян в рамках процедуры. Известно, что ранее стороны договорились о формуле обмена "35 на 35".