Между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия

У Киева и Вашингтона есть некоторые разногласия по вопросу завершения украинского кризиса. Это подчеркнул обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис, пишет sb.by.



В публикации Newsweekотмечается: "США, похоже, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования. Однако Украина в данный момент не хочет участвовать в переговорах".



Журналист считает, что украинцам не нужно поддаваться "азартному куражу" Владимира Зеленского, мечтающего о "грядущих победах". По мнению обозревателя, Штаты пока не решаются говорить о мирном диалоге, дабы не противоречить своим же заявлениям о поддержке Киева.



"Американская риторика играет против США", - подвел итог автор.



Фото:sb.by