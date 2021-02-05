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Международная и Европейская федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов
Международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112" от эфира. В их заявлении решение президента Зеленского названо политически мотивированным. В результате блокировки телеканалов около 1 300 журналистов и других сотрудников оказались лишены доступа к аудитории и права на профессию. При том, что нет ни одного решения суда, в котором говорилось бы, что кто-либо из телеведущих или журналистов обвиняется в деятельности, наносящей вред государству. Сейчас телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube.
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