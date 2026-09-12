Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи. Он объединил 5 тыс. участников из 191 страны мира. Конкурс на участие в проекте составил 11 человек на место.

Программа фестиваля базируется на тематическом разделении дней: это единство народов, партнерство во имя взаимного развития и глобальный диалог. Беларусь представляют более 100 участников.

Вадим Белоусов, председатель комиссии по вопросам спорта и туризма Молодежного совета при Совете Республики Национальности собрания Беларуси:

"Подобного рода фестиваль еще раз показывает, что народы могут дружить, объединяться вне зависимости от всех политических баталий, которые проходят сейчас на всех континентах".

"Очень много представителей разных стран. И очень дружественная атмосфера", - отметила Кира Скабелка, участница Международного фестиваля молодежи.

"Из Эфиопии приехало 50 человек. Не слишком много, но достаточно, чтобы рассказать о нашей культуре, - рассказал Мохаммед Абебе, участник Международного фестиваля молодежи (Эфиопия). - Мне нравится, что здесь на фестивале у молодежи нет времени сидеть в телефонах. Хочется просто общаться. Главная цель, как по мне, просто быть в моменте с теми, кто вокруг".

Яакуб Меддах, участник Международного фестиваля молодежи (Франция):

"В мире сейчас много политических предубеждений, я это прекрасно понимаю. Фестиваль только подсвечивает необходимость общаться и развивать дипломатию. Я считаю, что культура - это тот язык, на котором говорят народные дипломаты".

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тыс. человек из 191 страны.

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