Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге - какой будет программа нового фестивального дня

Екатеринбург на всю предстоящую неделю стал молодежной столицей мира, там продолжается работа Международного фестиваля молодежи. Участники проекта признаются, что могут даже не знать национальных языков, но понимают друг друга прекрасно. Все благодаря духовно-нравственным ценностям, которые у них точно совпадают, и это создает возможности для развития в любых направлениях.

15 сентября не станет исключением по насыщенности программы, ведь главная тематика этого дня - "Партнерство во имя развития". Этому способствует открытие и закрытие глобальных форумов, которые направлены на международную повестку. На III Форуме женского предпринимательства БРИКС будут присутствовать и белорусские сенаторы, будущие молодые парламентарии. Здесь будет сконцентрирована вся женская деловая часть.

Дальше будет церемония закрытия глобального Международного форума молодых дипломатов. Здесь также присутствуют представители Министерства иностранных дел Беларуси, а это значит, что можно будет смело подводить дипломатические итоги переговоров.

Будут много говорить и об исторической правде. Продолжится тематика концепции сохранения исторической правды. Здесь откроется выставка "Неонацизм XXI века", которую смогут посетить абсолютно все желающие. Состоится презентация культурного спектакля, посвященного Нюрнбергскому процессу. Он будет достаточно иммерсивным, поэтому в режиме реального участия зрители смогут почувствовать на себе страшные события тех дней.

Будет место и творчеству. Выступят известные артисты. Это, по традиции, одна из самых популярных у молодежи локаций.