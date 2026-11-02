Международный фестиваль "Творчество без границ" собрал в Минске таланты из разных стран

Финальный этап международного фестиваля "Творчество без границ" стартовал в Минске.

За почетное звание победителя в своих номинациях будут соревноваться более 1,5 тыс. участников - коллективы и сольные исполнители.

2 ноября проходит смотр талантов в жанре "народный танец".

Екатерина Лобанова, педагог по хореографии детского ансамбля народного танца "Изи пеледыш" (Россия): "Хочется показать нашу марийскую культуру на белорусской земле, поэтому мы уже третий год приезжаем на этот фестиваль и показываем жюри и другим участникам фестиваля наши замечательные национальные номера. Мы проехали тысячу километров. Беларусь всегда встречает дружелюбно, Минск всегда нас ждет с распростертыми объятиями, и мы рады встретить здесь уже знакомые лица, потому что многие коллективы тоже принимают участие в фестивале много лет, и мы каждый год сюда приезжаем как на добрую встречу старых друзей".

3 ноября жюри оценит эстрадный танец и современную хореографию. Именно номинация "хореография" оказалась самой многочисленной. После выступят молодые музыканты - певцы и инструменталисты.