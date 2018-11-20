Международной космической станции сегодня исполняется 20 лет

На счету крупнейшего искусственного спутника Земли 57 экспедиций и тысячи исследований. За это время станцию посетили более 200 космонавтов из 18 стран. Участники масштабного проекта МКС - 14 государств. Среди них Россия, Канада, США, Япония и страны Европы. Именно они поделили между собой стоимость проекта, который является самым дорогим за всю историю человечества - 150 миллиардов долларов. Кстати, изначально планировали, что эксплуатация МКС завершится к 2016 году, потом передумали. Так что есть вероятность, что станция отметит и 30-летний юбилей.