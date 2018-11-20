3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международной космической станции сегодня исполняется 20 лет
На счету крупнейшего искусственного спутника Земли 57 экспедиций и тысячи исследований. За это время станцию посетили более 200 космонавтов из 18 стран. Участники масштабного проекта МКС - 14 государств. Среди них Россия, Канада, США, Япония и страны Европы. Именно они поделили между собой стоимость проекта, который является самым дорогим за всю историю человечества - 150 миллиардов долларов. Кстати, изначально планировали, что эксплуатация МКС завершится к 2016 году, потом передумали. Так что есть вероятность, что станция отметит и 30-летний юбилей.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов