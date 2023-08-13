Международные учения в Румынии - боевая группа НАТО отработает быстрое развертывание войск и техники

В Румынии стартуют международные учения боевой группы НАТО на полигоне Бабадаг. С 14 по 18 августа 250 французских и люксембургских солдат, а также 65 технических средств боевой группы НАТО примут участие в маневрах. Их цель - отработать быстрое развертывание войск и техники. Боевая группа НАТО в Румынии создана в мае 2022 года, сейчас в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов.