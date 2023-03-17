Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд выдал ордера для заключения под стражу президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое заявление сделал суд, сообщает ТАСС.

В обнародованном документе говорится, что российский лидер и уполномоченный по правам ребенка могут иметь отношение к военным преступлениям. В тексте речь идет о якобы незаконных депортациях и перемещениях детей в РФ с территорий, которые киевская власть называет оккупированными.