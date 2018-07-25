Международный аэропорт Ганновера возобновил работу

Воздушную гавань закрывали накануне. Из-за небывалой жары была повреждена полоса аэропорта. Пассажирам рекомендовали вернуться домой и узнавать о статусе своего рейса в авиакомпании. Аномальная жара установилась в Германии в прошлые выходные и продлится, по прогнозам синоптиков, две недели. К выходным в центральных регионах страны ожидается до плюс 37.