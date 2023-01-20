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Международный день образования 2023 года ЮНЕСКО посвятит афганским девочкам и женщинам
Ежегодно 24 января в мире отмечается Международный день образования. В2023 году ЮНЕСКО посвятит его афганским девочкам и женщинам. Такое решение приняла генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, пишет БелТА со ссылкой на организацию.
В штаб-квартире ООН будет организовано мероприятие, на котором она снова обратится с призывом немедленно восстановить фундаментальное право на образование женщин в Афганистане. Глава ЮНЕСКО отметила, что ни одна страна в мире не должна препятствовать получению образования женщинами и девочками, поскольку образование - это универсальное право человека. По мнению Одрэ Азуле, международное сообщество должно обеспечить "безотлагательное восстановление прав афганских девочек и женщин".
Планируется, что в приуроченном к Международному дню образования мероприятии в штаб-квартире организации примут участие генеральный секретарь ООН, председатель Генассамблеи ООН, а также генеральный директор ЮНЕСКО. Первую панельную дискуссию посвятят вопросу образования афганских девочек и молодых женщин, 80 % которых сегодня не посещают школы и университеты. Причиной стало решение местных властей отказать им в доступе к обучению.
Информационную кампанию организация уже провела среди 20 млн жителей Афганистана. Ее цель - повысить уровень осведомленности населения о праве на образование для молодежи и взрослых.
Фото:pixabay.com
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