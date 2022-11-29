Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается сегодня. Он символизирует неуклонное стремление Палестины к сохранению своей идентичности и является ориентиром для международного сообщества в поддержке неотъемлемого права на создание собственного независимого государства, говорится в поздравлении белорусского лидера президенту Палестины Махмуду Аббасу.



Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь как одна из стран - основательниц ООН заинтересована в урегулировании палестинского вопроса в соответствии с нормами международного права и решениями Генассамблеи для достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.



Президент Беларуси отметил, что наша страна придает большое значение интенсификации политического диалога и сотрудничеству с Палестиной в различных сферах.