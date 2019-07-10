Международный скандал между США и Великобританией получил развитие

Глава Британского МИД Джереми Хант подверг критике президента США Дональда Трампа за его неуважительные высказывания в адрес посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока и премьер-министра Терезы Мэй. Напомним, вчера Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере"назвал дипломата глупцом и раскритиковал действия Терезы Мэй. Причиной резких выпадов стала утечка телеграмм-сообщений посла Великобритании с нелестными характеристиками главы Белого дома и его команды. МИД Соединенного Королевства начал проверку.



