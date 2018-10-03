Сегодня Международный суд ООН потребовал от США остановить действие ряда санкций в отношении Ирана. Как отмечается, Вашингтон должен отменить те меры против ближневосточной страны, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации. В конце августа Иран начал разбирательства в суде ООН из-за санкций США. Позднее Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал обращение Ирана в Международный суд ООН после возобновления санкций.