Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане. Преследование правоборцев коснется исключительно боевиков "Талибана" и "Исламского государства". То есть выходит, что суд, называющий себя международным, заведомо делит мир на хороших и плохих.

Два года назад Гаагский трибунал заикнулся, что намерен расследовать афганские преступления американских солдат, на что Белый дом пригрозил ответными мерами. Теперь Вашингтон доволен - фактически педалирует свою полную безнаказанность. Кто платит - тот и заказывает музыку. Даже YouTube запрещено размещать контент, выражающий любые сомнения относительно показушных американских выборов.