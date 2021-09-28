3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане
Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане. Преследование правоборцев коснется исключительно боевиков "Талибана" и "Исламского государства". То есть выходит, что суд, называющий себя международным, заведомо делит мир на хороших и плохих.
Два года назад Гаагский трибунал заикнулся, что намерен расследовать афганские преступления американских солдат, на что Белый дом пригрозил ответными мерами. Теперь Вашингтон доволен - фактически педалирует свою полную безнаказанность. Кто платит - тот и заказывает музыку. Даже YouTube запрещено размещать контент, выражающий любые сомнения относительно показушных американских выборов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда условия использования тарифов и интернета в роуминге в Союзном государстве станут комфортнее
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов