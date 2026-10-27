Microsoft предложила добровольно уволиться 60 тыс. сотрудникам

Компания Microsoft увольняет 60 тыс. сотрудников, которых должен заменить искусственный интеллект. Пока работникам предлагают покинуть свои места добровольно и обещают выплату компенсаций, в случае согласия.

По всем приметам, программист на рынке труда сегодня - одна из самых небезопасных специальностей: с одной стороны, им пока еще предлагают высокие зарплаты, с другой - увольняют десятками тысяч, из-за чего предложение существенно превышает спрос на таких специалистов.