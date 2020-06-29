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Microsoft навсегда закрывает все свои розничные магазины

Microsoft навсегда закрывает все свои розничные магазины и переводит их в онлайн. Такое решение в компании приняли после временного закрытия большинства магазинов из-за пандемии коронавируса. Свои действия Microsoft называет "новым подходом к розничной торговле". При этом все сотрудники будут переведены в корпоративные центры и обеспечат клиентам удаленную продажу, обучение и поддержку.

Компания сосредоточит усилия на цифровых магазинах на microsoft.com, Windows и Xbox, охват которых - свыше миллиарда человек. Microsoft добавила, что закрытие магазинов приведет к дополнительным расходам в размере около 450 миллионов долларов США, которые уйдут на списание активов.

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