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Microsoft навсегда закрывает все свои розничные магазины
Microsoft навсегда закрывает все свои розничные магазины и переводит их в онлайн. Такое решение в компании приняли после временного закрытия большинства магазинов из-за пандемии коронавируса. Свои действия Microsoft называет "новым подходом к розничной торговле". При этом все сотрудники будут переведены в корпоративные центры и обеспечат клиентам удаленную продажу, обучение и поддержку.
Компания сосредоточит усилия на цифровых магазинах на microsoft.com, Windows и Xbox, охват которых - свыше миллиарда человек. Microsoft добавила, что закрытие магазинов приведет к дополнительным расходам в размере около 450 миллионов долларов США, которые уйдут на списание активов.
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