МИД: Граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в массовом ДТП в Болгарии

Граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате масштабной автокатастрофы в Болгарии. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

В связи с трагедией внешнеполитическое ведомство направило глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Автокатастрофа на скоростной автомагистрали признана одной из самых разрушительных в истории Европы.

В условиях густого тумана и практически нулевой видимости на трассе София - Бургас столкнулись 86 автомобилей. В результате 12 человек погибли, еще 50 получили тяжелейшие травмы. 11 ноября в стране объявлен день траура.