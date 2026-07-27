МИД Ирана объявил Украину законной военной целью Исламской Республики после вооруженного инцидента на море. Тегеран обвиняет киевский режим в совершении атаки на иранское торговое судно, предположительно, по приказу израильских спецслужб.

По данным дипломатического ведомства, в результате нападения погиб иранский моряк. Иранская сторона квалифицирует действия Киева как государственный терроризм и международное пиратство.

В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на симметричный ответ, а любые украинские военные и государственные объекты по всему миру отныне рассматриваются вооруженными силами Ирана как легитимные мишени для ударов возмездия.