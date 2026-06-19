МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

Тегеран опроверг громкую новость, разошедшуюся по всему миру с подачи издания Bild о закрытии Ормузского пролива.

Официальный представитель иранского МИД заявил, что подобные заявления не обоснованы. Он подчеркнул, Иран строго соблюдает условия меморандума о прекращении войны и обеспечивает безопасное судоходство в зоне Ормуза.

Однако диалог с Вашингтоном на ядерную тему действительно отложен. В ведомстве подчеркнули, что Иран ведет консультации о проведении переговоров с США в другой день.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве встречи в Швейцарии. Он заявил, что это не Штаты, а Иран пошел на переговоры "от отчаяния", и добавил, что иранцы "не получат и десяти центов".