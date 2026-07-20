МИД Ирана получил предложения по деэскалации напряженности

Иран получил предложения о прекращении огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики и подчеркнул, что посредники работают над разрядкой напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

А вот Washington Post пишет, что США фактически готовятся к широкомасштабной войне. Ранее появилась информация о том, что на Ближний Восток перебрасываются истребители F-16 из Германии и F-35 из Великобритании, а также самолеты-заправщики для подготовки к возможному расширению военной операции США против Ирана.