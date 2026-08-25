Вильнюс переходит к политическому шантажу. МИД Литвы предложил правительству ввести обязательную "проверку на благонадежность" для граждан Беларуси и России.

Теперь для въезда в страну артистам, ученым и спортсменам придется письменно осудить действия Москвы. Саму декларацию планируют публиковать в открытом доступе, а отказ от подписи повлечет автоматический запрет на въезд. Налицо попытка установить жесткую политическую цензуру, которая грубо нарушает международное право.

Инициатива вполне вписывается в политику стран Балтии по ущемлению свободы передвижения, искусственному разрыву человеческих связей и попранию принципов добрососедства.