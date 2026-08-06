Политический раскол произошел в Варшаве. Сейм Польши по инициативе лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского принял скандальную резолюцию с призывом перенести посольство России в другое место из-за его близости к правительственным зданиям.

Однако в польском МИД инициативу депутатов подвергли жесткой критике. Глава ведомства Радослав Сикорский прямо заявил, что такой шаг юридически противоречит международному праву и фактически равен полному разрыву дипломатических отношений с Москвой, на который пока не отважилась ни одна страна НАТО или Евросоюза.

Напомним, комплекс зданий на Бельведерской улице был построен в 50-х годах ХХ века специально для дипмиссии, а Россия является законным собственником этого участка.

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