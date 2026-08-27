МИД РФ предупредил Лондон о возможных ударах по британским военным объектам в Украине

Жесткое предупреждение Лондону: любые военные объекты Великобритании на территории Украины и за ее пределами могут стать целями для ответных ударов России. Официальное заявление внешнеполитического ведомства озвучила Мария Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает и их пособников, и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных, катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей. Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень".

26 августа ракетами Storm Shadow был нанесен удар по торговому центру в Донецке, пострадали 8 мирных граждан. В российском МИД подчеркнули, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами и технологиями для их производства.